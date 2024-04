El enfrentamiento entre Saúl Álvarez y el ex boxeador suma un nuevo capítulo. No hay lugar para una reconciliación.

Óscar de la Hoya ha sido una de las personas más importantes en la carrera del Saúl Álvarez, clave para el surgimiento del tapatío en mundo boxístico. El Golden Boy, fue quien lo llevó a la élite mundial, pero las diferencias aparecieron y hoy están enemistados.

Saúl Álvarez declaró que no quiere que Óscar de la Hoya se le vuelva a acercar, no lo quiere tener en su entorno. El boxeador mexicano fue contundente con la respuesta al ser consultado por una posible reconciliación con su ex promotor.

“No me interesa ser amigo de él, estoy bien donde estoy, no tengo nada que ver con él y le deseo todo lo mejor y ya está. No lo quiero en mi vida, no lo quiero cerca de mí, no necesito esas vibras en mi vida” Saúl Álvarez

Duras palabras de Saúl Álvarez para quien alguna vez lo acompañó a la gloria absoluta. Todo indica que este enfrentamiento no tendrá final feliz. En la presentación de la pelea, del ‘Canelo’ contra Jaime Munguía, ni siquiera cruzaron miradas, lo que demuestra lo rota que está la relación.

¿Por qué se distanciaron el ‘Canelo’ y de la Hoya?

El principal factor que nos lleva a confirmar el inicio de la pelea entre Saúl Álvarez y Óscar de la Hoya, es el incumplimiento de un contrato en 2020. Desde ese momento, ambos se dedicaron a disparar contra el otro, con acusaciones punzantes y con demandas en el medio.

En unas declaraciones, de la Hoya, había advertido que el ‘Canelo’ debía cambiar de entrenador, algo que no cayó para nada bien por parte del boxeador tapatío. Eddy Reynoso, es el manejador de Saúl Álvarez de casi siempre, es como un segundo padre para él.

Esas declaraciones de Óscar de la Hoya, fueron fulminantes para el ‘Canelo’. Para el tapatío fue la gota que rebalsó el vaso. Hoy por hoy no hay relación, es más, la crisis se agravó en el anuncio del combate entre Saúl Álvarez y Jaime Munguía, a pesar de que el promotor de boxeo, fue quien ayudó a concretar la función que se disputará el 4 de mayo en Las Vegas.