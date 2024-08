Canelo Álvarez tiene en claro que todos quieren pelear contra él y por eso no le da pudor solicitar sumas millonarias de dinero.

Todos los amantes del boxeo se ilusionaban con que la segunda presentación de este año 2024 de Saúl Canelo Álvarez sea ante David Benavidez, porque este es un combate que se viene esperando hace mucho tiempo. Sin embargo, el estadounidense decidió permanecer en una división más pesada en la que es monarca el tapatío y así el cruce quedó pospuesto, una vez más. Pero otro punto a tener en cuenta para para juntarlos en el cuadrilátero es el económico y a eso se refirió el de Guadalajara.

ver también Canelo Álvarez recibió un ultimátum por parte del jeque Turki Al-Alshikh sobre su pelea vs. Terence Crawford

Claro, cuando Canelo subió a los semipesados para enfrentarse al ruso Dmitry Bivol sufrió una derrota en la que no pudo mostrar su mayor potencial. Es por eso que el Álvarez entiende que volver a tomar ese riesgo debe estar acompañado de una gran suma de dinero que lo motive a exponerse, una vez, más ante un rival que lo puede llegar a vencer.

“Obviamente, es un riesgo. Es un gran peleador, pero además, la noche de la pelea va a subir al ring con 25 libras más que yo. Sí, es un riesgo, pero no me importa eso, si la oferta es la correcta, yo le puedo ganar mañana”, explicó Canelo sobre Benavidez.

David Benavidez quiere ser el talón de Aquiles de Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

A su vez, otra pelea que muchos desean que tenga Canelo es la que lo enfrente a Terence Crawford, el reciente campeón de los superwelter. Para este enfrentamiento, Saúl solicita un poco menos de dinero, pero aún así no deja de ser una suma escandalosa que, justamente quién trabaja con el estadounidense, Turki Al-Alshikh manifestó que algo así sería imposible de pagarle.

“Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones. Me gusta cómo pelea, es un gran peleador. No me lo tomen a mal, Crawford es un gran peleador, pero para mí, en mi división de peso, es una pelea fácil para mí. Es dinero fácil”, sostuvo el campeón.

Publicidad

Publicidad

ver también Canelo Álvarez reveló con cuanto dinero de sus peleas se queda

De esta manera, Canelo se mantiene enfocado en su duelo el próximo 14 de septiembre ante Edgar Berlanga, en el que expondrá sus títulos supermedianos (excepto el de la FIB que le fue retirado), y será cuestión de tiempo observar cómo avanzan las negociaciones con estos dos luchadores para el futuro, teniendo en cuenta que Canelo necesita una gran motivación económica.