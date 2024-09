Uno de los personajes del año es Lazy Boy Rodríguez. El mexicano hizo historia el pasado sábado 14 de septiembre en UFC 306 al vencer a Ode’ Osbourne y el logro mayor no estuvo en el rival al que le ganó por la vía de la decisión de los jueces, sino que es su historia lo que le agrega más épica a la situación. Ronaldo se caracteriza por su carisma y su gran personalidad, que le genera que millones de personas quieran que triunfe.

En medio de la euforia por la victoria y por la trascendencia que tomó el evento realizado en La Esfera de Las Vegas, la popularidad de Lazy se disparó por completo y todo tipo de comentarios se hicieron presentes. Uno de ellos fue el que destacó el parecido de Ronaldo con la leyenda del boxeo, Julio César Chávez.

Lazy Boy se hizo eco de estos dichos y se tomó a broma la situación, ‘confesando’ que es el hijo del excampeón del mundo. Ronaldo le habló a la cámara en una entrevista con ESPN y le dirigió la palabra a Julio César, explicándole que en algún paso que haya tenido por Veracruz o Chiapas, pudo haber ‘creado’ a Rodríguez.

Lazy Boy Rodríguez confirma que es hijo de Julio César Chávez.

“Claro que sí, mírame la trompa, ¿cómo no? Sí es mi papá. nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, nomás que no me han dado el apellido”, empezó diciendo Lazy.

Y además, agregó: “Apá… Ahí estoy eh, te respeto. Aquí tienes un hijo más, te fuiste ahí a Veracruz, no sé cuando fuiste, anduviste allá en Veracruz, Chiapas, pero aquí salí yo… De tus huevos salí yo, así que acá estoy eh, listo para tirar vergazos (golpes). Te quiero jefe”.

