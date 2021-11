En una de las tantas entrevistas que a Saúl El Canelo Álvarez le tocó conceder en la previa de su pelea del pasado 6 de noviembre ante Caleb Plant, se despachó con una crítica a su compañero de gimnasio Ryan García por entender que no estaba sacándole el máximo provecho a todo su talento.

El californiano, quien recientemente viene de someterse a una operación en su mano por lo que se bajó de una pelea ante JoJo Díaz, se había mantenido en silencio en relación a esas palabras y el sábado asistió al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para ser testigo directo de la coronación del tapatío como campeón mundial indiscutible en la división de peso súper mediano.

A su salida, fue consultado por aquellas palabras del Canelo. "No me falta inspiración. Soy un luchador hambriento. Tuve un año difícil. Entiendo de dónde vienen sus palabras. Siempre es todo con amor. No lo tomé personal. Solo se que tuve un año difícil, pero estoy completamente recuperado mentalmente", dijo.

Y agregó: "Cuando vuelva de esta operación iré en busca de la cabeza de todos los que dijeron que soy indisciplinado. Voy directo a por todos ellos. Los voy a poner a dormir, congelados. Volveré por todos, listo para destruirlos. Eso es todo".

El entrenador Eddy Reynoso ya se había referido a la gran relación que han construido Canelo Álvarez y Ryan García: "Su relación es muy buena. García viene aquí a boxear y a entrenar, y Saúl corrige algunas cosas que está haciendo mal, le aconseja en su técnica de boxeo, pero mira cuando alguien te critica, y si esa persona tiene éxito como Saúl, quien es el mejor boxeador del mundo, lo tomaría como un cumplido".