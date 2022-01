Luis Ortiz comenzó el año a pura acción, pues este sábado primero de enero se repuso de dos caídas en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino de Hollywood y terminó derrotando por nocaut técnico en el sexto asalto a Charles Martin. Inmediatamente después, pidió tener oportunidad de enfrentar a los mejores nombres en la división de peso pesado, camino de una pelea de título mundial.

Esa oportunidad no tardó en llegarle, pues el lunes la Federación Internacional de Boxeo formalizó la invitación para que participara de un combate eliminatorio al título mundial que ostenta Oleksandr Usyk. El otro invitado fue Filip Hrgovic, invicto croata que no tardó en hacer llegar su aceptación.

Antes que transcurriera el plazo de tres días delimitado por la FIB para recibir respuesta de ambos peleadores, Luis Ortiz decidió, para sorpresa de muchos, rechazar la invitación alegando una lesión en la mano izquierda sufrida durante su pelea de este sábado ante Charles Martin.

"Básicamente, Luis tenía una fractura mínima que debería poder curar sin problemas, pero con algo así no quiere correr ningún riesgo. Está siendo evaluado, pero no puede pelear a partir de abril, porque no estaría en la mejor condición física. No estamos en contra de pelear contra Hrgovic, ni contra nadie, pero queremos que suceda con las mejores condiciones para Luis", expreso el agente Jay Jiménez en diálogo con George Ebro.

La negativa de Ortiz generó sospechas debido a que se sabía con antelación que estaba buscando concretar un combate ante el excampeón mundial Andy Ruiz que se hubiera frustrado si enfrentaba a Hrgovic. “Me gustaría que Andy Ruiz aceptara mi desafío, pero si no, estaré listo para quien venga", había dicho el King Kong.