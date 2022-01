Desde que decidió salir del retiro, Sergio Maravilla Martínez lleva realizadas tres peleas entre agosto de 2020 y septiembre de 2021, habiendo salido victorioso de todas ellas: por nocaut técnico en el séptimo round ante Miguel Fandino, por nocaut técnico en el noveno ante Jussi Koivula y por decisión unánime ante Brian Rose.

Este jueves, el argentino tendrá su cuarta pelea desde que decidió desempolvar los guantes seis años después de la derrota ante Miguel Cotto y estará enfrentándose a Macaulay McGowan en el Wizink Center de Madrid, estelarizando una cartelera organizada por su propia promotora.

Para promocionar el evento, Martínez publicó un video en redes sociales en el que expresó sus sensaciones por volver a subir al cuadrilátero con 46 años: “Comenzar el año con un combate, a las pocas semanas de iniciado, es algo que me pone muy feliz. Me emociona muchísimo. Intentamos, como equipo, de sentarnos a buscar rivales que me exijan aún más", comenzó diciendo.

Mayor impacto provocó al dar aviso de las circunstancias que lo llevarían a tomar la decisión de retirarse de manera definitiva del boxeo. "Estoy a una derrota del retiro, y esa es mi motivación. No quiero perder, no quiero retirarme. No quiero perder", dijo.

Y avisó: "Quiero disputar el título mundial, quiero ganar el mundial. Quiero pelear contra los mejores. Este combate, el número 60 de mi carrera, es uno más de los que voy a tener en mi récord profesional. Yo sé que todo me está acercando al título mundial. Sé que todo este trabajo que estoy haciendo está enfocado para llegar al título mundial”.