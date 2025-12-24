Este sábado 27 de diciembre, David Picasso tendrá la pelea más importante de su vida al desafiar al campeón indiscutido de los supergallo, Naoya Inoue. El mexicano compartirá el cuadrilátero con el mexicano sabiendo que no cuenta con demasiadas oportunidades de salir del ring con la mano en alto, algo que también sospecha el nipón que analizó a su contrincante de una manera especial.

Sin faltarle el respeto, pero dejando claro que siente y es consciente de las enormes diferencias de jerarquía que existen entre ambos, Inoue expresó que no encuentra grandes peligros en el boxeo de Picasso. Para el japonés, lo más importante es estar atento a las embistas del mexicano, que buscará el triunfo con corazón, pero Naoya cuenta con la tranquilidad de saber que su nivel se encuentra varios escalones por encima que el de su rival.

Inoue no a Picasso como un peligro

“Por lo que he visto, Picasso parece un peleador muy trabajador. No siento que tenga un arma claramente dominante, pero como típico boxeador mexicano, pelea con mucho empuje. Lo que más me mantiene alerta es lo que ya viví con Ramón Cárdenas en mayo: los peleadores que me enfrentan suelen rendir por encima de su nivel habitual. Debo tener cuidado con eso”, afirmó Inoue.

Y además agregó: “Preparar estrategias específicas para cada rival es algo que hago en cada combate. Creo que seré más agresivo, sí, pero como Picasso es alto, habrá aspectos que tendré que leer con mucha atención. Quiero reaccionar y adaptarme bien en cada momento”.

El duelo que se podrá ver de manera exclusiva a través de DAZN desde cualquier parte del mundo, tendrá un horario particular. Privilegiando al público japonés, la cartelera comenzará a las 04:00hs del Centro de México y 06:00hs en Buenos Aires. De cualquiera manera, aquí en Bolavip podrás contar con una cobertura especial para que no te pierdas ningún detalle y se pueda confirmar si lo que analiza Inoue es cierto o no.

