Aunque muchos lo ponían en duda y creían que podía ser alguna estrategia de marketing, lo cierto es que el retiro de Terence Crawford del boxeo es más oficial que cualquier otra cosa. No hay motivos que capaces de convencer a Bud de dar vuelta atrás, por lo que varios organismos del deporte ya se expresaron al respecto sobre esta inesperada situación.

Cuando todo indicaba que el año que viene le podía llega a dar una revancha a Canelo Álvarez, Crawford le comunicó al mundo que se retiraba a los 38 años. Así, dejó a todos con las ganas de verlo al menos una vez más en escena, más luego de haberse convertido en campeón supermediano. Al ser tan repentino, algunos especulaban con una posible vuelta atrás que parece que no existirá.

Los anuncios hechos por el retiro de Terence Crawford

En las últimas horas, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo emitieron breves comunicados en los que hicieron oficial la decisión de Crawford de colgar los guantes y alejarse la actividad. A su vez, llenaron de elogios a la leyenda que ahora disfruta de sus hitos sin la preocupación de tener que sostener su legado.

Terence Crawford renunció a todos sus cinturones del peso supermediano. (GETTY IMAGES)

“La Organización Mundial de Boxeo confirma que ha recibido notificación oficial en nombre de Terence ‘Bud’ Crawford. La extraordinaria trayectoria de Crawford como campeón mundial comenzó bajo el estandarte de la OMB, una relación que ha abarcado toda su histórica carrera, marcando la base de lo que se convertiría en una de las carreras más exitosas en la historia del boxeo”, expresó la OMB.

A su vez, la OMB ya ordenó que la pelea por el trono vacante debe ser entre Hamzah Sheeraz y Diego Pacheco. Aún no existe un acuerdo oficial entre ambas estrellas, pero todo indica que el ganador de esta contienda puede terminar siendo el próximo rival de Canelo en el último trimestre de 2026.

Por su parte, la FIB comunicó: “La Federación Internacional de Boxeo recibió confirmación oficial el 23 de diciembre de que Terence Crawford se ha retirado del ring, por lo tanto renuncia al título mundial supermediano de la IBF. Los logros de Crawford en el boxeo son extraordinarios y la IBF está orgullosa de que haya sido nuestro campeón. Su legado, marcado por su dedicación y búsqueda incansable de la grandeza, inspirará a muchos boxeadores durante años. Felicitamos a Crawford por una carrera excepcional y extraordinaria y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”.

