Tan solo un par de días dudó la expectativa por ver si podía concretarse un combate de exhibición entre Julio César Chávez y Floyd Mayweather. No sucederá.

No habrá combate entre Julio César Chávez y Floyd Mayweather

Una de las grandes noticias que había arrojado la tradicionalísima Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, que después de 20 años volvió a desarrollarse en la Ciudad de México, fue la posibilidad de acordar un combate de exhibición antre Julio César Chávez y Floyd Mayweather.

El propio Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, lo comunicó al tiempo que los legendarios excampeones se intercambiaban algunas palabras y sonrisas. Luego, consultado al respecto, Él César dejó ver que estaba listo para desdecirse del adiós definitivo que dio en junio siempre que Money se le animara.

“Si se anima claro que sí. Si se anima con gusto cuatro rounds. Él me decía que él no era su tío Roger. Le dije, ‘De todos modos te voy a poner una chinga’", comentó Julio César Chávez a un grupo de periodistas que se le acercaron deseosos de tener la primicia sobre un combate que, pese a ser exhibición, daría que hablar.

Lo mismo hicieron luego con Floyd Mayweather, pero el astro que se retiró invicto en 50 peleas derrumbó todo tipo de expectativa al decir que no había manera de que ese combate pudiera suceder, mostrándose muy respetuoso con la figura de Chávez y su carrera, pero dejando en claro que no tenía ningún sentido la pelea.

“Él Estaba hablando basura con los reporteros. No dejaba de hablar de eso. Pero yo no haría eso, no querría hacer eso, porque eso empañaría su legado así como mi legado", aseguró Money, contundente a la hora de descartar la exhibición.