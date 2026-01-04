Oleksandr Usyk confirmó cuándo se retirará del boxeo y asombró a todos con su respuesta

El mundo del boxeo está expectante a lo que hará Oleksandr Usyk, porque el ucraniano parece haber encontrado un dominio muy claro en los pesos pesados y no cuenta con rivales poderosos a la vista. A su vez, el hecho de ya tener 38 años le genera pensar que no le queda mucho tiempo sobre los cuadriláteros, por lo que anunció cuántas peleas más espera protagonizar antes de despedirse del profesionalismo para siempre.

Publicidad

Publicidad

Usyk, campeón pesado y uno de los mejores libra por libra de la actualidad, comenzó a hablar en términos de cuenta regresiva y reconoció que atraviesa la etapa final de su carrera. Con el panorama de la división relativamente despejado y su legado ya asegurado, el ucraniano dejó en claro que no planea extender su recorrido más allá de lo necesario.

Oleksandr Usyk desea un par de peleas, incluida una con Deontay Wilder

En ese marco, Usyk fue directo al referirse a la cantidad de combates que imagina antes de colgar los guantes. “Creo que dos o tres peleas más”, declaró a The Ring, marcando un horizonte concreto para el cierre de su etapa como profesional y dejando en evidencia que la despedida no está tan lejana.

Además de fijar ese límite, el campeón también apuntó a un nombre puntual para este tramo final. Antes de pensar en cinturones vacantes o en movimientos internos dentro de la división, Usyk expresó con claridad cuál es el desafío que más lo motiva. “Quiero una pelea con Deontay Wilder”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Deontay Wilder es el rival que busca Oleksandr Usyk para terminar su carrera. (GETTY IMAGES)

A sus 38 años, Usyk viene de un 2025 dominante y continúa como monarca AMB, CMB y FIB, además de mantenerse en los primeros puestos de los rankings libra por libra. Con un legado que incluye haber sido campeón indiscutido en peso pesado, su plan no pasa por alargar el final, sino por cerrarlo con peleas de alto perfil. En ese sentido, las negociaciones con el entorno de Wilder ya estarían en marcha, con sedes como Las Vegas o Los Ángeles en el horizonte para un posible combate que le pondría broche de oro a una carrera histórica.

ver también La decisión de Canelo Álvarez que lo acerca al retiro definitivo del boxeo

En síntesis

Oleksandr Usyk anunció que planea realizar dos o tres peleas más antes de su retiro.

anunció que planea realizar más antes de su retiro. El campeón de 38 años posee actualmente los títulos mundiales de la AMB, CMB y FIB .

posee actualmente los títulos mundiales de la . Usyk expresó su deseo de enfrentar a Deontay Wilder en un combate de alto perfil.

Publicidad