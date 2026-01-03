La decisión de Canelo Álvarez que lo acerca al retiro definitivo del boxeo

La Federación Internacional de Boxeo había dispuesto que el trono vacante que había dejado Terence Crawford tras el retiro del norteamericano debía ser disputado entre Canelo Álvarez y Osleys Iglesias. Sin embargo, el mexicano decidió renunciar a la posibilidad de volver a ser campeón del mundo y el boxeo se pregunta si esto significa que el retiro del tapatío está a punto de llegar.

Canelo Álvarez: entre el regreso y el retiro

Tras una lesión de codo que lo obligó a tener que ser operado, Canelo no puede cumplir con el deseo de la FIB de presentarse en acción en el primer trimestre del año, algo que lo lleva a tener que renunciar a dicha posibilidad ante el cubano. Esto genera que el panorama sea poco claro, porque la realidad es que se desconoce lo que pasará con el futuro del mexicano.

En principio, la intención de Saúl era concretar una revancha con Crawford cerca de septiembre, pero el retiro de Terence modificó todo tipo de plan. A su vez, Canelo no busca un regreso a los cuadriláteros ante un rival poco conocido que le pueda generar una contienda no tan convocante como desea y esto solo sirve para aumentar la incertidumbre.

Mientras tanto, el camino queda allanado para que Jaime Munguía tome el lugar de Álvarez y se mida con Iglesias con el objetivo de ser campeón del mundo por primera vez en su carrera. A su vez, Canelo deberá replantearse si encuentra motivaciones suficientes para volver a los cuadriláteros y si las dos peleas que le restan por cumplir en el contrato con Turki Al-Alshikh son suficiente inspiración como para extender su trayectoria.

