Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: Un reconocido promotor no cree que haya revancha

Con Tyson Fury listo para defender su título mundial de peso pesado del CMB ante Dillian Whyte, lo que marca que de momento no habrá combate por el campeonato mundial indiscutible, todo el mundo del boxeo está esperando que se anuncie el acuerdo para una revancha entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, con los otros tres grandes cinturones en juego.

El ucraniano dio una de las grandes sorpresas de 2021 al vencer al británico a domicilio, por decisión unánime en el estadio del Tottenham,arrebatándole así los títulos mundiales de la OMB, la AMB y la FIB. Desde entonces, AJ ha pedido a MatchRoom Boxing que se negocie una revancha inmediata y en eso lleva tiempo trabajando Eddie Hearn.

Sin embargo, hay otro reconocido promotor que no cree que esto vaya a suceder. Se trata de Frank Warren, quien trabaja junto a Bob Arum y Top Rank en la promoción de Tyson Fury. "Hearn sigue hablando de que Tyson no peleará con usyk. Yo no creo que Joshua lo haga. Esa es mi opinión. No creo que le guste la revancha en este momento", le dijo a TalkSport.

Y con mucho de ironía sobre la actualidad de DAZN, agregó: "Nuestra pelea (Fury vs Whyte) estará en la taquilla de BT Sport. Será una gran pelea para ver. Después, pueden ir a ver todos esos programas que Eddie está poniendo en su aplicación".

Por el otro lado, Eddie Hearn insiste en que habrá revancha entre Anthony Joshua y Oleksandr Usyk, para la que pusieron mayo como fecha estimada. Planteó, además, el deseo de realizar el combate nuevamente en el Reino Unido, aunque Usyk quiere llevarla a Ucrania y también existe una oferta desde Medio Oriente para albergarla.