Óscar Valdez explicó lo que falló para volver a perder con Emanuel Navarrete

Una de las mejores peleas del año fue la que protagonizaron este sábado 7 de diciembre entre Emanuel Navarrete y Óscar Valdez. En Arizona, el título superpluma quedó en manos del Vaquero, quien retuvo la corona y demostró su gran poder de pegada al noquear a su rival en la sexta vuelta. Post combate, el retador analizó que fue lo que sucedió dentro del ring y los motivos por lo que se fue a la lona tres veces incluida la decisiva.

Para Valdez, la estrategia previa era modificar lo hecho en agosto de 2023 y boxear más, no intercambiar de manera alocada. Nada de eso quedó y desde el primer asalto que ambos fueron a tirar todo lo que tenían, lo que dejó a Óscar con la peor parte. En el primer round besó la lona y hasta el sexto y definitivo asalto, lo hizo dos veces más producto de la velocidad y gran poder que mostró Navarrete en su pegada.

Óscar Valdez explicó su derrota frente a Emanuel Navarrete

“Nada fue diferente. Fue el mismo Vaquero de siempre. Por algo es un campeón, esos golpes de upper nunca los ves venir. No pondré ninguna excusa, me conectó bien. Tuve un resbalón en el que me torcí un poco el tobillo, pero esa no es una excusa. El Vaquero es un gran campeón y me quito el sombrero ante él”, comenzó diciendo Valdez.

Y además, agregó: “Lo intentamos y eso es lo más importante. Entrenamos muy duro para esta pelea. Y lo lamento mucho por toda la gente que vino a verme desde tantas partes. Me hubiera encantado un resultado mejor, pero gracias por su apoyo. Quizás la próxima vez se consiga”.

“Por ahora no sé lo que viene en el futuro. Entrené muy duro para ser campeón, y por ahora solo me queda mantener la frente en alto, seguir entrenando duro, trabajar en los errores. No importa cuál sea el resultado, siempre estoy dispuesto a regresar y volver más fuerte”, cerró.

