Ya se ha vuelto una costumbre para Saúl El Canelo Álvarez comenzar cada año, antes de meterse de lleno en su carrera como boxeador, participar de algún certamen de golf, su otra gran pasión deportiva. Y con el correr de los años fue perfeccionando tanto su técnica que pasó de participar de torneos de aficionados a hacerlo en otros que son parte del circuito profesional.

En este 2022, por ejemplo, se dio el gusto de dar el presente en el popular Pebble Beach Pro-Am y aunque no logró superar el corte clasificatorio para las instancias finales tras dos días de competencia, dejó algunos golpes que le valieron los aplausos de los expertos, especialmente uno que lo dejó al borde de un Hoyo en Uno.

¿Pero qué tan bueno es Canelo jugando golf? La misma pregunta se hacen muchos fanáticos que no son consumidores habituales de la disciplina y que sí han visto brillar al tapatío en el boxeo, donde es considerado el mejor peleador libra por libra de la actualidad. La respuesta, particularmente, no es tan sencilla de responder.

Muchas veces se ha escuchado decir frases como "siempre habrá alguien peor" o "siempre habrá alguien mejor". Es verdad, porque la realidad es que todo depende con quién se lo compare. Evidentemente, utilizando como ejemplo el último torneo en el que participó, Canelo no tuvo el nivel suficiente como para superar un corte clasificatorio. De hecho, quedó a muchos golpes de distancia de poder hacerlo.

Pero si nos remontamos unos meses atrás, al BMW Charity Pro AM que se disputó en junio del año pasado, el tapatío tuvo una gran jornada inicial y sí logró superar el corte clasificatorio en un torneo de nivel, pues forma parte del Korn Ferry Tour, la gira de ascenso que pertenece al PGA Tour. Finalmente, terminó consagrándose como ganador.

Tomando ya como referencia el deporte de aficionados, Canelo Álvarez ha logrado ya ganar varios torneos amateurs, lo que demuestra que es un buen golfista pese a no ser esta la actividad a la que dedica mayor tiempo. Para resumirlo, basta con recurrir a las palabras de su entrenador Dexheimer: “Al final del día él busca ser el mejor, tanto en el boxeo como en el golf y por eso es como es, lo cual es muy bueno”.

¿Por qué Canelo disfruta tanto de jugar golf?

Durante muchos años Canelo Álvarez mantuvo una estricta rutina que le demandaba ir de su casa al gimnasio y del gimnasio a casa. Sin dudas eso, sumado a todos los cuidados que toma para ser un deportista de élite, le dio grandes resultados. Pero en un momento el tapatío sintió que su vida se había vuelto demasiado monotona, tal como lo expresó en un episodio especial que produjo ShowTime, y encontró en el golf un nuevo pasatiempos que le permitió despejar la cabeza.

“Es un deporte muy adictivo y la verdad es que me ayuda mucho en mi vida, me ayuda mucho porque es un deporte que te relaja. Cinco horas jugando en el campo y llego a mi casa relajado, pero es un deporte muy difícil y por eso me gusta. Soy una persona que le gustan los retos y siempre quiero seguir aprendiendo”, supo decir el multicampeón mexicano.