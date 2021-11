La carrera de Claressa Shields en las artes marciales mixtas no parece estar destinada a ser todo lo exitosa que es en el boxeo, donde está considerada como la mejor boxeadora libra por libra del mundo, invicta, y es dueña del campeonato mundial indiscutible de peso mediano, además de haber sido también campeóna mundial en la división de peso súper mediano.

De hecho, en la última de sus dos presentaciones en la Professional Fighters League fue derrotada en decisión dividida por la mexicana Abigail Montes, lo que entre otras cosas le valió la burla de Jake Paul, con quien se ha generado una gran enemistad desde que ella dijo que era una falta de respeto ofrecerle pelear en una cartelera de boxeo estelarizada por el youtuber.

Después de cruzarse algunos dardos, ya sea en declaraciones de prensa o a través de las redes sociales, la que dio un paso adelante fue la propia Claressa Shields, quien lisa y llanamente le hizo a Jake Paul, que el próximo 18 de diciembre enfrentará a Tommy Fury, una oferta para pelear.

"He pueso 100 mil dólares sobre la mesa para tener una sesión de sparring con él y quien gane puede llevarse el dinero. Apuesto a que me lo llevo. Jake Paul no arriesgaría. Nadie en su equipo le diría que se arriesgara, porque saben que no puede hacer nada conmigo", dijo en diálogo con Sports Illustrated.

Programada para exponer sus títulos mundiales ante Ema Kozin el próximo 11 de diciembre, Claressa Shields agregó: "A pesar de todos mis logros, tuve esta derrota por decisión dividida de MMA y él dijo 'Amanda Serrano es mejor, ella es esto y aquello'. Ni siquiera tienes un logro para decir mi nombre".