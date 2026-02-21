Boxeo
Sigue la pelea de Ryan García vs. Mario Barrios HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
No te pierdas ningún detalle de velada que promete acción intensa de principio a fin.
Bienvenidos a la velada de Ryan García vs. Mario Barrios
A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá un duelo estelar entre dos estrellas mundiales. Aquí no te perderás de nada.
Publicidad
Lee también
Liga MX
Las alineaciones de Cruz Azul vs. Chivas por el Clausura 2026
MLS
Las alineaciones de Los Ángeles FC vs. Inter Miami por la MLS 2026
Futbol Internacional
La tabla de posiciones de la Saudi Pro League tras el empate de Al-Hilal y el triunfo de Al-Nassr
Futbol Internacional