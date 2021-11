Terence Crawford vs Canelo Álvarez: Bud respondió quién es el mejor libra por libra

Si desde hace tiempo los rankings más importantes del boxeo consideraban a Saúl El Canelo Álvarez como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad, cómo no iban a reafirmarlo ahora que el tapatío se coronó campeón mundial indiscutible de la división de peso súper Mediano luego de noquear a Caleb Plant el 6 de noviembre.

Sin embargo, todavía quedan algunos outsiders que sugieren otros nombres en la cima de esa clasificación, como Terence Crawford, Oleksandr Usyk y Naoya Inoue. El primero de ellos viene de realizar con éxito la quinta defensa de su título mundial de peso wélter de la OMB derrotando por nocaut técnico en el décimo asalto a Shawn Porter. Y tras la pelea fue consultado precisamente acerca de esta cuestión.

"Canelo es un gran talento. Tienes que ponerlo ahí arriba. Como dije, ya sabes, mi actuación determinaría si me colocas en el número uno o en el número dos. No me corresponde a mí decidir. todos ustedes opinan, todos hacen suposiciones", expresó Bud, quien también fue campeón mundial indiscutible, pero en la división de peso súper ligero.

Quien se ha plantado fuerte entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en la discusión por determinar quién es el mejor libra por libra fue Oleksandr Usyk, quien dejó su campeonato mundial indiscutible de peso crucero para conquistar la categoría de los pesados y viene de arrebatarle a Anthony Joshua los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB.

Entre los peleadores de punta, quien lucha con algo de desventaja es el Monstruo Japonés Naoya Inoue, pues ya se sabe lo difícil que es dar pelea desde las categorías de peso más livianas, a pesar de lo cual siempre se ha mantenido entre los tres y los cinco mejores de los rankings.