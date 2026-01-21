¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Slavia Praga vs. Barcelona por la Champions League 2025-26

Barcelona viene de recibir un duro golpe el fin de semana tras caer ante la Real Sociedad en la liga española, lo que le permitió al Real Madrid quedar a un solo punto del liderato. Es por eso que los culés quieren recuperarse rápido y sumar de a tres en la UEFA Champions League, sabiendo muy bien que todavía están en puestos de playoffs y no en octavos de final.

Barcelona viene de ganar su último encuentro de local ante Eitrancht Frankfurt y busca su segundo triunfo al hilo en el certamen en el que son candidatos a quedarse con el título.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, el equipo dirigido por Hansi Flick visita al Slavia Praga por la séptima jornada de la fase de grupos de la competición internacional. Los locales todavía no ganaron en lo que va del torneo y quieren dar el batacazo.

Alineación de Slavia Praga para recibir al Barcelona

Stanek

Holes

Zima

Chaloupek

Boril

Moses

Sadílek

Doudera

Provod

Kusej

Chorý

Alineación de Barcelona para visitar al Praga

Joan García

Kounde

Araujo

Eric García

Balde

De Jong

Pedri

Roony

Fermín

Raphinha

Lewandowski

