¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Slavia Praga vs. Barcelona por la Champions League 2025-26

Los culés quieren recuperarse de la derrota en la liga española y llevarse un triunfo importante en la Champions League.

Por Ramiro Canessa

Slavia Praga vs. Barcelona por la Champions League.
Barcelona viene de recibir un duro golpe el fin de semana tras caer ante la Real Sociedad en la liga española, lo que le permitió al Real Madrid quedar a un solo punto del liderato. Es por eso que los culés quieren recuperarse rápido y sumar de a tres en la UEFA Champions League, sabiendo muy bien que todavía están en puestos de playoffs y no en octavos de final.

Barcelona viene de ganar su último encuentro de local ante Eitrancht Frankfurt y busca su segundo triunfo al hilo en el certamen en el que son candidatos a quedarse con el título.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, el equipo dirigido por Hansi Flick visita al Slavia Praga por la séptima jornada de la fase de grupos de la competición internacional. Los locales todavía no ganaron en lo que va del torneo y quieren dar el batacazo.

Alineación de Slavia Praga para recibir al Barcelona

  • Stanek
  • Holes
  • Zima
  • Chaloupek
  • Boril
  • Moses
  • Sadílek
  • Doudera
  • Provod
  • Kusej
  • Chorý
Alineación de Barcelona para visitar al Praga

  • Joan García
  • Kounde
  • Araujo
  • Eric García
  • Balde
  • De Jong
  • Pedri
  • Roony
  • Fermín
  • Raphinha
  • Lewandowski
¡Mbappé intratable! Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League tras su doblete ante Mónaco

En síntesis

  • Barcelona visita al Slavia Praga a las 14:00 hs CDMX por la Champions League.
  • Hansi Flick alinea a Joan García, Araujo y Lewandowski en el once titular oficial.
  • El encuentro corresponde a la séptima jornada de la fase de grupos del torneo.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
¿Por qué no juega Lamine Yamal en Slavia Praga vs. Barcelona?
UEFA

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Slavia Praga vs. Barcelona?

Gareth Bale explica por qué Xabi Alonso fracasó como DT en Real Madrid
UEFA

Gareth Bale explica por qué Xabi Alonso fracasó como DT en Real Madrid

¿Por qué México descartó a Gil Mora vs Panamá y Bolivia?
Selección Mexicana

¿Por qué México descartó a Gil Mora vs Panamá y Bolivia?

Club América buscará el regreso de Raúl Jiménez post Mundial 2026
América

Club América buscará el regreso de Raúl Jiménez post Mundial 2026

