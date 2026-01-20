Mientras que Real Madrid a nivel colectivo no está teniendo su mejor temporada, individualmente hay un nombre que se ha destacado por sobre el resto: Kylian Mbappé. Pese al bajo rendimiento del equipo y de la mayoría de los futbolistas, el francés se las ha arreglado para hacer un interesante aporte en la campaña del ‘Merengue’.

En lo que va de la 2025/26, el centrodelantero ha marcado 32 goles y brindado 4 asistencias en 27 partidos que lleva disputados desde julio en adelante. Son 36 participaciones directas en tantos del equipo en 27 juegos, un promedio mayor al uno por encuentro. Para colmo, un gran porcentaje de esas conquistas han llegado en UEFA Champions League.

Este martes, Kylian Mbappé se ha llevado los focos al convertir un doblete ante Mónaco en la goleada ¡6-1! de Real Madrid en el Bernabéu. El francés anotó primero a los 5′ con asistencia de Federico Valverde y luego a los 26′ con pase de Vinicius Jr. Gracias a sus conquistas, el ‘Merengue’ tomó el control del partido y lo manejó a su merced los noventa minutos.

¿Cuántos goles lleva Kylian Mbappé en la UEFA Champions League 2025-26?

Con su cosecha en el triunfo ante Mónaco, el francés llegó a los ¡11 goles! en esta edición del torneo europeo, en apenas seis presentaciones (en una de las siete estuvo ausnte). Por supuesto, con semejantes números, es el máximo artillero de esta Champions, superando por cinco de diferencia a sus escoltas Haaland y Oshimen.

La tabla de goleadores EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26:

El récord de CR7 que acecha Kylian Mbappé en la Champions League 2025-26:

En lo que resta de esta edición del certamen, el atacante buscará convertirse en el máximo goleador de una misma temporada de UCL. Ese registro actualmente lo ostenta Cristiano Ronaldo, que anotó 17 goles en la 2023/14. Sin embargo, Mbappé está a solo seis tantos de distancia, a falta de varias rondas. Quedan dos jornadas de fase de liga, y dependiendo el camino del Real Madrid, puede jugar dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y final. ¿Batirá la marca del ‘Bicho’?

