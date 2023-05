Cada vez que hay un Clásico Nacional, todo México se paraliza y siempre hay secuelas en el equipo que ve la derrota. Sin embargo, en esta oportunidad se trata de una semifinal de liguilla, por lo tanto no hay tiempo para lamentarse. Si bien Chivas perdió 1 a 0 en la ida ante América, tendrá revancha el domingo.

La realidad es que el partido estuvo muy igualado y ambos porteros fueron protagonistas del encuentro. Las ‘Águilas’ contaron con la jerarquía de Alejandro Zendejas para mover el marcador y llevarse la victoria del Estadio Akron. Aún así, el Rebaño Sagrado no dejó una mala imagen y sueñan con la remontada.

Posterior a la derrota, Veljko Paunović le dejó un claro mensaje a sus futbolistas: “Solo nos falta ganarle al América, y con ese reto me subiré al avión y me iré a la capital, que me han dicho es rojiblanca. Quiero ver si es así. Tengo veintitantos guerreros ahí, que les he dicho: ‘quiero sólo ganadores, gente con la cabeza alta'”.

Además, el entrenador serbio también le habló a los aficionados: “Jugamos muy bien, tuvimos muchísimas ocasiones y quiere decir que somos capaces de generar. Otro tema, el más importante, es el de creer, el tema de la fe. Yo creo que podemos ganar. El Chivas de hoy le puede ganar a cualquiera”.

Lo cierto es que el conjunto de Guadalajara fue víctima de un problema que ha tenido durante toda la temporada, la sequía goleadora. El máximo goleador del equipo es Víctor Guzmán, quien convirtió 7 goles en el Clausura 2023. Curiosamente, es la mitad de anotaciones que realizó Henry Martín.