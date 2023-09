El delantero mexicano Alan Pulido reveló las razones detrás de su decisión de permanecer en la MLS, a pesar del interés de Chivas. Un contrato lucrativo, el cariño del público y un deseo ardiente de triunfar en el extranjero marcan su camino.

¿Qué dijo Pulido sobre Chivas?

“Simplemente agradecer por el apoyo, por estar interesados en mí, la verdad es que lo aprecio demasiado. Yo tenía contrato con Sporting hasta diciembre, no podía pensar en otra cosa. Hubo acercamientos con Chivas, se podía dar la llegada o no; acá me ofrecían 3 años, es la realidad“, comenzó relatando Pulido.

Sin embargo, explicó la razón por la que se quedó en la MLS: “Obviamente, por mi carrera me ofertaron algo que para mí es importante a mi edad y sentí el valor que ellos me dieron. Fui el jugador más caro que compró el equipo, después de la lesión me dieron el apoyo, la gente me ha tratado de la mejor manera y tomé la decisión de poder quedarme acá“.

“Siempre lo dije: si no renovaba con Sporting mi primer equipo, si regresaba a México, hubiera sido Chivas, es la realidad, por el amor y cariño que le tengo al equipo”, cerró.

El contrato de Pulido en Kansas

Con un contrato que le garantiza 4 millones de dólares anuales durante las próximas tres temporadas, Pulido se ha consolidado como uno de los jugadores mejor pagados de la liga y el tercer mexicano con el salario más alto.

Estas cifras no solo reflejan su habilidad en el campo, sino también el valor que el Sporting Kansas City ve en él.

¿Pulido a la Selección Mexicana?

Pulido no cierra las puertas al Tri. Aunque su enfoque principal está en su club, sabe que un buen desempeño podría abrirle las puertas de la selección nuevamente. Su objetivo es claro: destacar en el club, marcar goles y esperar una nueva oportunidad para vestir la camiseta verde.