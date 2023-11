Las Chivas de Guadalajara se preparan para afrontar los cuartos de final de la Liguilla, tras haber finalizado el Apertura 2023 de la Liga MX en el quinto puesto. Sin embargo, una noticia sobre un ex jugador del “Rebaño Sagrado” ha movilizado a todos los aficionados.

El futbolista en cuestión es Alan Pulido, quién actualmente se encuentra desempañándose en el Sporting Kansas City de la MLS. El delantero de 32 años ha dejado un buen recuerdo en los “Rojiblancos” y actualmente hoy en es una de las figuras de la liga de Estados Unidos.

Por lo que los aficionados ansían volver a verlo vistiendo el jersey de Chivas, equipo del cuál es canterano. Recientemente Pulido se ha referido a lo posibilidad de retornar a su “casa” en futuro.

Alan Pulido desea retirarse en Chivas

En la conferencia de prensa previa a jugar las semifinales con el Sporting Kansas, Alan Pulido confesó que desea poder retirarse en Chivas. Esto demuestre que el atacante continúa sintiendo cariño por el “Rebaño Sagrado”, club que le dio la posibilidad de hacer su debut oficial en el futbol profesional.

El delantero declaró: “Me encantaría poderme retirar allá (Chivas). Me encantaría vivir esa segunda etapa de mi carrera con Chivas después de todo lo que gané, el goleo individual, el cariño, el amor que tengo a la gente y a la institución”.

Además agregó: “Ojalá se pudiera. Sabemos que al final el futbol es de momentos y no depende de uno, sino de muchas cosas y muchos factores, pero obviamente, siempre lo he dicho, que ojalá yo me pudiera retirar en Chivas por el amor y el cariño que le tengo al club, pero ya veremos en un futuro qué pasa”.

¿Cuándo y contra quién juega Chivas por los cuartos de final de la Liguilla 2023?

Chivas de Guadalajara enfrentará a Pumas UNAM por los cuartos de final de la Liguilla 2023. El partido de ida será el miércoles 29 de noviembre en el Estadio Akron, mientras que el juego de vuelta se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario. Cabe destacar que el horario de cada duelo aún no está definido.