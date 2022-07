Chivas Guadalajara necesita reaccionar debido a que viene de empatar ante León por la cuarta jornada del Apertura 2022 de la Liga y se ubica décimo sexto con tres puntos. A su vez, ayer por la noche no pudo ni siquiera molestar a Juventus, quienes arribaron a Estados Unidos para realizar su primer amistoso internacional de cara al inicio de la temporada 2022-2023.

Por otro lado, en las últimas horas, en el Rebaño comienzan a mirar de costado a Ricardo Cadena ya que confían en él, pero le molesta que no todavía no haya ganado un encuentro. Además, Santiago Ormeño se mostró frustrado porque no lo reconozcan como mexicano.

Chivas definió el futuro de Ricardo Cadena

No hay dudas, Chivas no juega bien y en de 12 posibles puntos solo sumó tres puntos, por lo que la directiva mira con mucha atención el trabajo realizado por Ricardo Cadena. Debido a esto, la directiva Rojiblanca confía en que el entrenador pueda hacer reaccionar al equipo, por lo que el timonel del Rebaño deberá lograr al menos una victoria en la próxima fecha doble cuando enfrente a Querétaro y Pachuca. De lo contrario, él y su cuerpo técnico estarán oficialmente en una crisis deportiva.

Ormeño molesto porque no lo reconocen como mexicano

La llegada de Santiago Ormeño a Valle Verde generó mucha polémica dentro como fuera de Chivas ya que él decidió representar a Perú y no a México, debido a que Gerardo Martino no lo llamaba. De todas maneras, el futbolista se ha mostrado frustrado porque no lo reconocen como mexicano. “Siento feo que me digan que no soy mexicano. Todos sabemos que soy mexicano, nací en la Ciudad de México, tuve la bendición de ser seleccionado peruano y nada, también soy mexicano, por eso estoy aquí. Estoy muy contento y tengo que seguirme preparando y rendir instantáneamente porque es lo que se necesita”, expresó post debut con Juventus.