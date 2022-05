Tras la muerte de su famoso padre, Don Jorge Vergara en 2019, Amaury, apenas este lunes pudo disfrutar su primer título como el Presidente de las Chivas de Guadalajara en Primera División, gracias al Campeonato del Rebaño Sagrado Femenil, en donde no lo recibieron de la mejor manera pese a que se festejó la derrota que le propinaron a las Tuzas de Pachuca en el estadio Akron donde tuvieron un lleno rotundo el cual ni los varones habían conseguido.

Y es que el público rojiblanco no tiene entre sus personajes favoritos de Verde Valle al primogénito de Don Jorge, algo que él mismo reconoció, pues Amaury asegura que no es del agrado de un gran porcentaje del aficionado del conjunto tapatío: “Estoy agradecido con la afición, sé que hay aficionados de los que no soy de su agrado, que no soy de su confianza, pero igual les agradezco, por venirnos apoyar, porque su cariño es muy inspirador”, señaló Amaury para Fox Sports.

Amaury se encargó de las riendas del Rebaño Sagrado tras el deceso de su polémico padre en 2019, fecha desde la que también consiguió un título de la categoría Sub-17, la cual se ganó en diciembre del año en que tomó el control de la escuadra rojiblanca, por lo que el campeonato de la Femenil es el primero que logra en la Primera División como el mandamás del equipo de la Perla Tapatía.

Durante el festejo de este logro de la Femenil, se notó el rechazo de los aficionados de Chivas, pues cuando el propietario del equipo subió al templete para recibir la medalla de campeón, que entrega la Liga MX, un sector del Estadio Akron abucheó al joven empresario mientras daba el siguiente discurso: “Estoy orgulloso, contento, el equipo se merecía esta copa, después de años y trabajo, esfuerzo”.

Vergara alista audaz promesa a la femenil

Tras estar tomándose fotografías con algunos seguidores y jugadoras, los fanáticos de Guadalajara le hicieron una demanda al propietario de Chivas y la directora deportiva, Nelly Simón, luego de pedir en reiteradas ocasiones el aumento de sueldo al equipo femenil Rojiblanco: “¡Súbeles el sueldo, súbeles el sueldo, súbele el sueldo!” exclamó a un solo gritó la afición Rojiblanca que se dio cita en el festejo.

Ante estos gritos, el Presidente del Rebaño Sagrado reaccionó de buena manera, asentando la cabeza, confirmando que el sueldo de las jugadoras aumentará, luego de que también con la mano derecha realizó la seña afirmando la petición de la afición, lo que terminó por ser aplaudido por esta determinación, por lo que, cambió los abucheos por aplausos, después de que, durante todo el festejo, no fue bien recibido por los seguidores Rojiblancos.