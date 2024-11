Para que así, cualquier partido del torneo pueda ser visto y disfrutado como si se tratara de un Chivas vs América Femenil , y que estos duelos se vivan con la misma pasión con la que se vive el futbol varonil.

“Muchas gracias por esto amo mucho a esta ciudad no sólo es por el equipo sino también es por la ciudad y por la afición, porque siempre están ahí con nosotras en cada partido. Cada día que estoy aquí y cada día que encuentro a alguien, ha sido la gente muy amable, me han dado mucho y estoy muy agradecida ”.

Casárez además al acudior a ver la pintura en su honor, dedicó unas emotivas palabras no solo a los artistas que la inmortalizaron, sino también a la ciudad que la ha abrazado como a una de las suyas .

“ Es un honor ser reconocida de esta manera por Juárez . Espero siempre hacerlos sentir orgullosos. Un agradecimiento especial a todos los que colaboraron para que esto sucediera. Me siento muy bendecida”.

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.