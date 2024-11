Así es que ahora que ya sabes cuándo y dónde ver los duelos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, podrás apoyar a esta competencia, viendo duelos emocionantes como los de América Femenil vs Chivas .

Con este breve contexto que hemos brindado, podemos ver que apoyar a la Liga MX Femenil ya sea yendo al estadio, o desde la comodidad del hogar es muy fácil, y lo mejor es que esto no es solo para el entretenimiento del público .

Y las dificultades no han sido enfrentadas solamente por las jugadoras, ya que por ejemplo árbitras como Virginia Tovar, si bien pudieron llegar a arbitrar partidos de la Liga MX , al poco tiempo vieron sus carreras truncadas por el machismo y los prejuicios.

No olvidemos que, como hemos visto en otros artículos en este mismo medio, el futbol femenil en México ha recorrido un camino lleno de dificultades, como por ejemplo, el hecho de que algunas jugadoras han tenido que disfrazarse de hombres para poder entrar a una cancha a jugar .

Liga MX Femenil: Árbitras del Toluca vs Rayadas, y Pumas vs Tigres Femenil, listas para hacer historia

La Liga MX Femenil ya llegó a sus duelos de Cuartos de Final de vuelta , y para que no te pierdas de ni un solo juego, aquí te decimos cuándo y dónde verlos , pero sobre todo te explicamos la importancia histórica que tienen.

