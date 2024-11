Para el Chivas vs América Femenil los precios de los boletos nos reflejan 2 ventajas que el futbol femenil tiene sobre el varonil.

De esta manera, es importante que si vives en Guadalajara , asistas al Clásico Nacional Femenil , para apoyar no solo a dos escuadras rivales, sino para ayudar a que las mujeres que quieran ser futbolistas profesionales, logren sus sueños .

Esto fue para el Clausura 2023 para el partido de América Femenil, vs Tuzas del Pachuca ; de esta manera, se puede ver cómo esta competencia ha dado pasos importantes para consolidarse en México.

Liga MX Femenil: 5 razones para verla y no perderte un solo partido

También está el del estadio Azteca en el Apertura 2022, en el que el partido entre América Femenil y Tigres reunió a 52 mil 654 espectadores . Pero eso no se compara con los 58 mil 156 personas que acudieron la Estadio Azteca.

Este torneo ha tenido varios récords de asistencia considerables, como por ejemplo, el del Clausura 2018 en el duelo de Rayadas vs Tigres, en el que 52 mil 211 personas abarrotaron el Gigante de Acero .

Esto parte no solo del aspecto económico, es decir de lo caros que puedan estar los boletos, sino de los prejuicios típicos de las sociedades en las que el machismo forma parte de la cultura , como pasa en México.

Y no estamos hablando solamente de la falta de una liga o de equipos, sino también de la falta de un público que esté dispuesto a darle la oportunidad a las mujeres, de ser parte de un espectáculo en la cancha .

Pero a continuación te explicamos por qué los precios de las entradas a este duelo permiten llevar a toda la familia y no, no es solo porque estén más baratos que los del futbol varonil .

El duelo de Chivas vs América Femenil ya tiene sus boletos a la venta para este partido que se disputará en el Estadio Akron, y si alguna vez hay una oportunidad de acudir a este Clásico Nacional, es ahora por sus boletos a precio de ganga .

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.