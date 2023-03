Pocho Guzmán ha sido la mejor contratación de Chivas en el Clausura 2023, acumulando hasta ahora cinco goles en nueve partidos disputados, registros nada despreciables para alguien que no es delantero nominal.

El oriundo de Tonalá había sido un viejo anhelo de la directiva Rojiblanca, recordando que se habían hecho con su contratación en 2020 pero no terminaron por cristalizarlo debido a un caso positivo de dopaje.

Ahora, Guadalajara logró cumplir las exigencias de Grupo Pachuca para contratar a Guzmán, entrando en la negociación el Canelo Angulo, que se terminó marchando a León, donde apenas ha tenido minutos.

En su canal de Youtube, el futbolista hizo una importante revelación: “No estaba contemplado salir de Chivas, el plan era quedarse. Hubo cuestiones de intercambio, entraba en una transacción que se estaba haciendo en el club. Por mi lesión no estaba teniendo tantos minutos. Esa es la razón más importante del porqué se da mi salida de Chivas. Siempre fueron claros conmigo, no hubo problema. Al final estaba que se daba y no se daba".