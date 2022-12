Entre los refuerzos que recientemente han llegado a las Chivas del Guadalajara para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el que genera una expecativa especial es el del delantero Daniel Ríos ya que tiene una historia previa con el club rojiblanco. Fue una relación que no pudo consolidarse.

Nacido el 22 de febrero de 1995 en la Ciudad de México, Daniel Ríos tuvo un proceso de formación en las fuerzas básicas de las Chivas del Guadalajara y también estancias en Coras de Tepic y Zacatepec, pero no logró debutar en el primer equipo del Rebaño y se marchó al futbol de Estados Unidos.

"Me faltaron oportunidades, pero es cuestión de la situación, en ese momento me tocaba ser de sub 20 a Primera, la situación no era adecuada, Chivas pasaba por cuestiones de descenso, las cosas no se dieron, un jugador necesita un poco de suerte y en mi caso no estuvo ahí, así fueron los cuatro años en la MLS", contó Daniel Ríos.

En Estados Unidos, Daniel Ríos primero jugó en la USL Championship con los Railhawks de Carolina, después llegó la Major League Soccer (MLS), primero con Nashville y luego con Charlotte. Sobre su reincorporación a Chivas de Guadalajara, el delantero comentó que "llega un Daniel cambiado, más maduro que ha aprendido de golpes, errores, con toda la responsabilidad de acá de lo que es Chivas de jugársela toda, pelear para poner el nombre de Chivas en lo más alto".

Daniel Ríos de cara al torneo Clausura 2023

En entrevista para TUDN, Daniel Ríos lanzó su compromiso con las Chivas de Guadalajara y su afición: "Como equipo vamos a hablar solo con los resultados, el equipo lo ha demostrado en las semanas de pretemporada, el entrenador es una gran persona y trabaja muy bien, ilusión es lo que se tiene y no perder la fe, que se ilusionen que nosotros vamos a dejar todo en la cancha". Sobre el significado que tiene el club rojiblanco para él, el delantero apuntó: "Es tanto amor y aparte te representa al ser mexicano, jugar en el futbol mexicano y conectar con todos los aficionados de Chivas y otros clubes, se hace parte de ti, es muy difícil decirle que no o imposible, es un sí inmediato".