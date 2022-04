Las cosas en las Chivas de Guadalajara no están del todo bien tras la salida de Marcelo Michel Leaño, quien dejó al equipo tapatío en una situación apremiante en el Clausura 2022. Ante esto, el ex futbolista del Rebaño Sagrado, Edwin Hernández, reveló que este mal momento que viven en Verde Valle lo atañe a los malos manejos por parte de la directiva rojiblanca.

"No me sorprende, porque los últimos años creo que la directiva de Chivas ha tomado decisiones malas por no decir otra cosa. Al final las cosas no se estaban haciendo bien como para respaldar un proyecto así, creo que hicieron un acierto y está bien por la institución. Es muy triste ver a Chivas así", señaló para Marca el ex futbolista del conjunto de la Perla Tapatía, quien también destacó que es lamentable lo que está pasando en Verde Valle.

Hernández confesó que no le da gusto el momento por el que está pasando su antiguo club en las más recientes semanas: "Está triste que se vea otra vez un equipo consolidado, pero ojalá puedan traer a un técnico que cumpla con las expectativas de la institución, sobre todo con los jugadores que tiene, porque es un equipo con poca experiencia. Necesita tener a un entrenador que pueda manejar un plantel así".

Edwin fue parte del chiverío de 2015 a 2018, por lo que su experiencia en el interior del equipo es basta, y por ello señaló que es injusto sólo culpar al cuerpo técnico del mal momento que están pasando: "Creo es una culpa repartida, también los jugadores son los que están dentro de la cancha, pueden traer al entrenador que quieran, pero si los jugadores no quieren hacer lo mejor al final al que van a echar es a un técnico".

El ex rojiblanco finalizó apuntando que un posible regreso de Matías Almeyda al timón del Rebaño sería más que beneficioso para la escuadra tapatía, pues eso los haría volver a sus bases y con ello recuperarían su esencia principal, la cual parece ya no tienen como estandarte: "Puede ser un punto importante para que el equipo pueda remontar toda esta falta de compromiso, porque él como jugador fue un gran líder".