Luego de ser uno de los jóvenes más prometedores extraídos en la cantera de las Chivas del Guadalajara, el mediocampista ofensivo Javier Eduardo la Chofis López está en una especie de limbo en su carrera profesional pues luego de terminar su préstamo con el San José Earthquakes de la MLS no fue admitido en el Rebaño.

Han pasado ya casi 10 años del debut de Javier Eduardo la Chofis López en el torneo Clausura 2013 con las Chivas del Guadalajara, y aunque fue parte del plantel que ganó títulos bajo la dirección técnica del argentino Matías Almeyda no se pudo afianzar en el Rebaño y se marchó al San José Earthquakes con el Pelado en 2021.

Javier Eduardo la Chofis López pasó una temporada completa y el inicio de otra con el San José Earthquakes, equipo con el que tuvo estadísticas notables: 13 goles en 36 partidos. Parecía que por el aprendizaje adquirido en la MLS el mediocampista de 27 años tendría abiertas las puertas de las Chivas del Guadalajara como refuerzo para el torneo Apertura 2022. No fue así.

Tras no encontrar acomodo en las Chivas del Guadalajara dirigidas por el entrenador Ricardo Cadena, Javier Eduardo la Chofis López compartió su sentir ante la negativa de ser admitido en el Rebaño. "Es un poco raro, que tengas contrato con un equipo y que no puedas jugar en ese equipo es como si estuviera castigado, pero yo no tengo problema respeto las decisiones de cada quien. A mí me hubiera gustado tener una oportunidad, si no se puede no pasa nada, no tengo ningún problema".

¿Qué pasará con la Chofis López?

Con el mercado de fichajes aún abierto para el torneo Apertura 2022, Javier Eduardo la Chofis López está en búsqueda de equipo. "Hoy más que nunca me hubiera gustado estar acá por el aspecto de cómo está el club, que me gustaría ayudar un poquito poner en el sistema de hoy en día, en esa posición, adelante, donde yo la mejoré mucho, fue una posición nueva que encontré y me gusté mucho, fue una posición donde me ponía Matías (Almeyda) y metí muchos goles", comentó el jugador en entrevista con TUDN y remató que "si no es aquí va a ser en otro lado y me va a ir mucho mejor". Ya se habla de una posibilidad: el Querétaro de Mauro Gerk.