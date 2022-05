El Deportivo Guadalajara volvió a firmar un fracaso. Luego de conseguir la clasificación a la Liguilla a través de la vía del Repechaje, quedó eliminado en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 de Liga MX a manos del Atlas, su acérrimo rival de la ciudad. Un nuevo semestre sin título y sin alegría para su enorme afición, y para colmo le permitió a los Zorros la posibilidad de ir por el bicampeonato.

Una de las personas con más responsabilidad de este flojo presente rojiblanco es Ricardo Peláez, quien desde diciembre del 2019 tiene un gran poder para el armado del plantel y prometió que las Chivas volverían a alcanzar la gloria bajo su tutela. Hasta el momento, ni siquiera ha sido capaz de alcanzar una Final y sigue ganándose críticas de la prensa nacional. Ahora fue Christian Martinoli quien lo atacó.

El reconocido narrador aprovechó su espacio en la transmisión de TV Azteca para tundir al exdelantero. Minutos antes del pitazo final y ya viendo que el Rebaño Sagrado no tenía opciones de remontar, aseguró que el trabajo del directivo "no es visible" por ahora ya que el equipo no está bien. Eso no fue lo único: segundos más tarde, lanzó su ataque más contundente.

Christian Martinoli se animó a apuntar que Ricardo Peláez "solamente sigue órdenes, sigue viviendo de su éxito que se lo debe al América porque con Cruz Azul pasó de noche y con Chivas lo mismo. No toma decisiones, está de adorno". Claro, el Director Deportivo ganó 2 títulos de Liga MX con las Águilas (Clausura 2013 y Apertura 2014), pero desde entonces no ha vuelto a festejar en dicha competencia.

"Quisiera yo un trabajo como el de Peláez que cobra mucho y nada de nada, en el que hasta el patrón le dice qué decir. Hace tiempo que no decide nada de trascendencia en ese equipo", sentenció el periodista deportivo. ¿Habrá respuesta del dirigente del Guadalajara ante tantas críticas?