Luego de que fuera imposible llegar a un acuerdo para renovación de contrato, la salida del portero Raúl Gudiño de las Chivas del Guadalajara es inminente y la pregunta es si Miguel el Wacho Jiménez tendrá la oportunidad de afianzarse con el equipo rojiblanco o llegará un refuerzo del extrerior.

Por lo pronto, Miguel el Wacho Jiménez se manifestó dispuesto a asumir la titularidad en el arco de las Chivas del Guadalajara tal como ha lo ha hecho en este torneo Clausura 2022 en el que ha tenido más partidos pues la directiva mandó a la banca a Raúl Gudiño como manera de presionarlo para que renovara contrato.

“Uno siempre trata de hacer lo mejor posible donde te toque, estar jugando o no, uno siempre tiene que ver por el equipo no por quien esté jugando. Aquí lo más importante es Chivas, no nombres, aquí siempre uno trata de dar su cien por ciento y creo que si eso me da para estar ahí, yo encantado" dijo Miguel el Wacho Jiménez en conferencia de prensa.

Miguel el Wacho Jiménez tiene ya 32 años de edad. Su debut en la Liga MX se dio el 18 de noviembre de 2017 en su primera etapa con las Chivas del Guadalajara. Luego pasó dos torneos con el ya desaparecido Tampico-Madero, el Apertura 2019 y el Clausura 2020. Para el Guard1anes 2020 regresó al redil.

La reacción de Chivas en el Clausura 2022

A estas alturas de su carrera, Miguel el Wacho Jiménez consideró que ha obtenido “experiencia, madurez, creo que es algo muy importante, me lo he ganado con el tiempo. Creo que eso como portero es muy bueno, seguir sumando, incluso salir me ha ayudado para seguir creciendo, ir aprendiendo". Respecto al esbozo de repunte que las Chivas del Guadalajara han tenido en este torneo Clausura 2022, el portero comentó que "ahora que tenemos dos victorias seguidas, que no se lograba hace mucho tiempo, se siente muy bien que la afición vaya, es un plus para el equipo, pero vamos paso a paso, primero llegar a puestos de Liguilla para poder seguir avanzando".