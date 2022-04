Chivas de Guadalajara se encuentra revolucionado después de la salida de Marcelo Michel Leaño debido a los malos resultado en el Torneo Clausura 2022, el nuevo interinato de Ricardo Cadena con comienzo positivo ante Cruz Azul, y el sacudón que significó la noticia de Matías Almeyda fuera del San José Earthquakes.

La posibilidad de que el Pelado pueda regresar a dirigir en la perla tapatía ilusiona por demás a los aficionados del Rebaño Sagrado, que tiene la mesa servida para ir a buscarlo. No solo teniendo en cuenta el contraste la espectacular etapa del argentino, sino también los años posteriores de recaída hasta la actualidad.

Uno de los futbolistas que fue parte de aquellos cinco títulos fue Jesús Sánchez, quien no era considerado hasta el la llegada de Matías Almeyda en 2015, y terminó siendo una pieza clave. Consultado por esta nueva posibilidad, el sonorense no dudó en llenarlo de elogios, no solo por su calidad como estratega, sino también por su persona y su experiencia a nivel humano junto a él.

"Es un tipo de una sola pieza. Nos ayudó mucho en lo personal, más allá de lo futbolístico con sus experiencias, con todo lo que te ayudaba fuera de la cancha, un tipo que se dio a querer y que sin duda alguna ocupa un lugar muy especial en la carrera, en los corazones de todos los que tuvimos la oportunidad de ser dirigidos o tener un lazo de amistad con él", declaró para Marca Claro.

De todas maneras, el 'Chapo' eligió no profundizar sobre su deseo de volver a tener al 'Pastor' como DT, pues fue respetuoso con la labor del actual técnico interino, y se mostró concentrado en el día a día para que Chivas logre los resultados que les permitan ingresar a la Liguilla.

"No es el momento adecuado para responder porque hay un entrenador al que nos debemos y hay que apoyar al máximo como es el profe Ricardo que es un entrenador de casa, que conoce bien a la institución. Sin duda alguna, Matías hizo grandes cosas aquí, pero el tema de él no lo sabemos. Nosotros tenemos que centrarnos en el partido de mañana, en lo que vamos a hacer para seguir cosechando puntos y meternos a la Liguilla. Quisiera responder, pero con el debido respeto al profe Cadena no te lo puedo responder", concluyó.