El arquero rojiblanco se perdería el histórico encuentro ante las Águilas por no decidir todavía su futuro con el Rebaño Sagrado.

Chivas vs América: Raúl Gudiño habría sido ‘castigado’ y no volvería a la titularidad para el Clásico Nacional

Muchos dicen que en la Liga MX las presiones son meramente deportivas, pero al parecer esta consigna no aplica en las Chivas Rayadas del Guadalajara, quienes no se quieren quedar sin su debida tajada en cada una de sus contrataciones, como sería el caso del guardameta rojiblanco, Raúl Gudiño, quien al no firmar todavía su extensión de contrato estaría recibiendo un castigo “ejemplar” por ello.

De acuerdo a lo revelado por ESPN, Raúl habría perdido la titularidad con el Rebaño Sagrado por todavía no definir su futuro con los pupilos de Michel Leaño, situación que tiene molesta a la directiva rojiblanca, pues quieren evitar a toda costa que el cancerbero se vaya del club gratis, por lo que están buscando presionar de esta forma para que tome una decisión definitiva y estos no pierdan su tiempo con él.

Gudiño había sido el arquero titular durante las 8 jornadas del actual torneo Clausura 2022, e incluso había salvado al conjunto tapatío de vivir varias tragedias que pudieron quedar con el marcador muy abultado, pero eso no fue suficiente para evitar que lo enviaran al banquillo de suplentes para la novena fecha, y eso provoque que se sienta presionado en cuanto a su futuro con Chivas.

Esta situación habría ocasionado que para el Clásico de Clásicos que tienen en puerta ante su acérrimo rival las Águilas del América, Leaño tenga que echar mano de Miguel Jiménez, y con ello le den un golpe sobre la mesa al arquero rojiblanco, quien en febrero de 2021 renovó por un año más con la escuadra de Guadalajara, Jalisco, y por ello su vínculo estaría viendo el ocaso, pues finalizaría este verano.

Por si fuera poco, Raúl no sólo vive este complicado momento fuera de la cancha, pues dentro de ella ha sido un total martirio después de que tuviera un desastroso paso por el futbol europeo, donde fue parte del Porto FC y no logró conseguir oportunidades importantes, por lo que volvió a casa con una baja de juego de la que le ha costado mucho salir, pero que fue tomando forma tras la salida de Antonio Rodríguez.