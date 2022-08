El volante ofensivo rojiblanco no se explica por qué el trabajo de definición que se realiza en los entrenamientos no se ha notado en los partidos del torneo Apertura 2022.

Chivas vs. Atlas Roberto Piojo Alvarado habló de la crisis del Guadalajara y del clásico tapatío

Se viene una edición más del clásico tapatío entre las Chivas del Guadalajara y los Zorros del Atlas en partido correspondiente a la octava jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, y para Roberto el Piojo Alvarado enfrentar al equipo bicampeón es una buena oportunidad para que el Rebaño empiece a repuntar en el torneo.

"Que el Atlas venga de ser bicampeón te exige como grupo, que quieras hacer las cosas bien y quieras lograr un campeonato, pero creo que no nos pesa", comentó Roberto el Piojo Alvarado y reconoció que los Zorros del Atlas "lo han merecido y los que nos preocupa es hacer las cosas bien".

Ya en su segundo torneo como jugador del Guadalajara, Roberto el Piojo Alvarado ha podido constatar que "la playera de Chivas pesa bastante y cuando las cosas no van bien pesa más. Al final cuando tienes a una afición que te exige bastante se deja llevar por el mal momento y se habla muy mal de Chivas. No hay que poner excusas, yo estoy muy contento en Chivas y me gusta mucho estar aquí.

En entrevista para Marca Claro, Roberto el Piojo Alvarado confió en que las Chivas del Guadalajara saldrán de la parte baja de la clasificación a partir del clásico tapatío contra los Zorros del Atlas, que tampoco se presentarán en el mejor momento: "Estoy seguro de que pronto será diferente y le vamos a dar a la afición lo que se merece". El volante ofensivo de la selección mexicana reconció que el Rebaño pasa por "una situación bastante complicada, no hemos ganado, el último partido lo perdimos y si es algo que nos preocupa a los jugadores y al cuerpo técnico. Confiamos en nosotros de que podemos revertir las cosas, tenemos fe de que el sábado podamos ganar y de ahí retomar esa confianza que nos ha hecho mucha falta".

Chivas, la peor ofensiva del Apertura 2022

Con cuatro goles a favor, las Chivas del Guadalajara tienen el peor ataque del torneo Apertura-2022. Roberto el Piojo Alvarado comentó así esta situación: "Siento que ha sido un factor que no hemos tenido confianza, todos los días veo como los compañeros se exigen, en la definición nos va bien en los entrenamientos, pero llega el partido y tenemos falta de contundencia. La falta de contundencia nos termina afectando, pero los resultados van a llegar".