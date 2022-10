Luego de culminar su cesión en el San José Earthquakes, Javier López volvió a la Liga MX pero no entraba en los planes de Ricardo Cadena en Chivas de Guadalajara. Esta situación lo obligó a buscar oportunidades en Pachuca, donde poco a poco ha recuperado su mejor nivel.

Chofis poco a poco comenzó a resurgir bajo la conducción de Guillermo Almada, al punto que fue elegido el Jugador Más Valioso del partido de vuelta ante Tigres en la Liguilla. El atacante convirtió uno de los goles de los Tuzos y de esta manera fue clave en el pase a semifinales.

Tras culminar el partido, López habló de cómo vive este nuevo momento en su carrera y aseguró que no piensa en demostrar nada a quienes dudaron de su talento. Por el contrario, el atacante de Pachuca se siente en deuda consigo mismo y solo piensa en seguir aportando al equipo.

"Más allá de una revancha es un tema personal conmigo mismo, no es una revancha porque no le tengo que demostrar nada a nadie. Me adapté rápido a Pachuca y estoy contento de estar acá", dijo Chofis una vez culminado el compromiso de vuelta de los cuartos de final.

En ese sentido, el atacante asegura que desea estar mucho tiempo en Pachuca y convertirse en uno de los referentes de la afición. "Desde que llegué a Pachuca lo he dicho, me gustaría ser un ídolo local y con mucho trabajo lo estoy haciendo", finalizó.