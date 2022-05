Los meses recientes no han sido nada fáciles para el canterano de las Águilas del América, Hugo González, quien desde su salida de Coapa no ha tenido la regularidad esperada. Y es que de acuerdo a TUDN, el futbolista tendrá que reportar con los Rayados de Monterrey en lo que surgen nuevas opciones, pues el conjunto regiomontano no lo tendría en mente ya que su posición estaría más que cubierta.

Ante este panorama, dicho medio reveló que después de ser baja de los Bravos de Juárez al concluir su año de préstamo, el guardameta mexicano ya está analizando sus posibilidades pues tiene contrato con La Pandilla hasta 2024, situación apremiante para el futbolista, por lo que sus aspiraciones están puestas en ser un refuerzo en este Apertura 2022, y serían tres los equipos de Liga MX los que estarían interesados en sus servicios: Toluca, Necaxa y Chivas.

Después de que la escuadra mexiquense ratificara a Ignacio Ambriz como técnico para su siguiente temporada a pesar del desastroso torneo que tuvo en el Clausura 2022, el timonel mexicano ya está armando su lista de peticiones, entre ellos está pensando en conseguir un cancerbero, y su primera opción sería González.

Mientras que su situación con los Rayos de Necaxa es distinta, pues Hugo ya fue parte de los hidrocálidos en el pasado, en donde dejó una muy buena impresión pues los guio hasta las semifinales en 2019, por lo que podría ser su opción más viable, ya que compaginó muy bien con el club y ellos alistan su cartera de fichajes para el siguiente torneo para conseguir el tan ansiado título después de acabar en el noveno sitio de la actual campaña.

Y a pesar de ser un americanista de sepa, las Chivas de Guadalajara lo tienen en su radar, pero todavía la directiva no ha señalado nada al respecto, a pesar de ello la posibilidad es latente después de que Raúl Gudiño fuera baja de los rojiblancos y se quedaran sin muchas opciones. Ahora tan sólo queda esperar el regreso de Hugo González a México la próxima semana para definir su futuro en la Liga MX.