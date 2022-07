Las cosas en el interior de las Chivas de Guadalajara parece que no están saliendo como se esperaba pues la escuadra rojiblanca no ha logrado otro fichaje estrella como se esperaba para el Apertura 2022, así como los resultados, pues al momento acumulan un empate y una derrota, situación que, para el extimonel del Rebaño Sagrado, José Saturnino Cardozo no es novedad pues en muchas ocasiones son los futbolistas los que se niegan a fichar por los tapatíos.

En entrevista para Fox Sports, Cardozo dio a conocer que el poder adquisitivo del equipo de la Perla Tapatía ya no es tan valioso como antes para comprar a los mejores mexicanos, lo que ha hecho que el equipo esté lejos de ser atractivo para los jugadores ya que no pelea por campeonatos y carece de protagonismo en el futbol mexicano en los años recientes, por lo que no convencen.

“Yo creo que dinero sí tiene Chivas. Hay muchos jugadores que no quieren venir tampoco porque cómo van a traer a un jugador de Tigres, de Monterrey que gana muy bien. El jugador dice ‘sigo teniendo contrato en Monterrey tres años más, prefiero quedarme en que hacer un cambio de aire nada más por hacerlo’. Muchas veces Chivas no les garantiza que pueda pelear arriba para buscar un título, muchas veces el jugador no prioriza tanto el dinero, sino que quiere salir campeón. Los jugadores toman la decisión de no venir a Chivas porque no ven a un equipo que pueda ser campeón, eso fue lo que nos pasó a nosotros muchas veces buscando jugadores”.

De acuerdo a Cardozo esta situación no es culpa de los futbolistas: “Los jugadores de Chivas son espectaculares, ustedes saben perfectamente que el jugador mexicano es muy unido y le gusta trabajar. No va por los jugadores, sino va porque en el vestuario hay problemas, cuando yo estuve, después no sé. Pasaron grandes entrenadores, pasó Vucetich también y no le fue bien, y es uno de los técnicos más ganadores del futbol mexicano”, aseguró el guaraní.

José Saturno también se dijo convencido de que el exceso de futbolistas no formados en México ha afectado al mercado de los rojiblancos: “Cuando uno opina siempre la gente malinterpreta y dice ‘por qué antes peleaba Chivas y ahora no puede’. Porque antes jugaban solamente cuatro extranjeros, aunque hoy se pueden contratar 15 o 16 extranjeros, muchos no tienen la calidad para jugar en algunos equipos. Chivas no tiene mercado para comprar, ahora está sufriendo de un centro delantero, de dónde lo traería”.