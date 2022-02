Hay una preocupación extrema en Chivas de Guadalajara antes de la doble jornada del Clausura 2022 de la Liga MX que se avecina. El cuadro dirigido por Michel Leaño enfrentará al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras Ramírez y, posteriormente, jugará en el Akron contra Santos. ¡Dos pruebas de fuego!

El proyecto del entrenador tiene el apoyo de Amaury Vergara y Ricardo Peláez, aunque la continuidad de los malos resultados pondría en duda su lugar para lo que resta de la temporada. Frente a esta situación, un conocido de la casa alzó, tímidamente, su mano para tomar el cargo en caso de ser solicitado por el club.

Ricardo Cadena, dispuesto a dirigir a Chivas

En conferencia, el actual director técnico del Tapatío fue claro: "Siendo parte de la institución sabemos que, en cualquier momento, las situaciones se derivan a otras personas o decisiones que corresponden a Primera División. Estamos para trabajar en relación a lo que nos indiquen, siempre estamos a la orden".

De todos modos, Ricardo Cadena fue políticamente correcto con Michel Leaño: "Nosotros trabajamos con un objetivo en la institución y yo me debo a ella como tal. Son situaciones que no me corresponden, ni tampoco me interesan, ni estoy buscando. Tenemos un compromiso principal que es formar jugadores".