En Chivas buscan consolidar el mejor equipo posible de cara a al inicio del Apertura 2022 de la Liga MX cuando enfrente a Juárez el próximo 2 de julio. Por otra parte, esta semana se confirmó que el Rebaño va en busca de Orbelín Pineda, por lo que Ricardo Cadena explicó en qué lugar del campo podría llegar a jugar el futbolista que se encuentra con el seleccionado nacional de México de cara al debut en Liga de Naciones de la Concacaf.

“Seguimos buscando refuerzos estratégicos. Queremos ser muy precisos con la gente que queremos traer al club, que estén comprometidos y que sepan lo que es portar la playera de Rojiblanca. Lo que sí te puedo decir es que estamos buscando a Orbelín Pineda, ya hicimos contacto con él, le ofrecimos que se viniera un año a Chivas. Creemos que puede ser un gran momento para que él retome su nivel, que pueda tener nivel y juego para que pueda ser seleccionado a Mundial”, expresó Amaury Vergara el pasado martes en TUDN.

Debido a esto, la gran pregunta que se hacen los fanáticos es en qué lugar del campo jugaría Orbelín Pineda si finalmente arriba a Chivas. Este cuestionamiento no fue esquivado por Ricardo Cadena quien explicó varias alternativas para colocar en su equipo a un elemento que parece no tener lugar en el Celta de Vigo del Chacho Coudet, pero que le llena el ojo a Gerardo Martino en el Tri.

“Yo estoy alejado del tema de negociación, sé que nuestro presidente ya hizo el comentario y estoy esperando respuestas de parte de él”, comenzó el timonel sobre en relación a la negociación con el futbolista. Y agregó: “Con él (Pineda) tenemos opciones para desarrollar: detrás de los dos nueves, por fuera, de interior, tenemos opciones para poderlo integrar”.

¿Qué tipo de refuerzo necesita Chivas?

En el día de hoy, Ricardo Cadena habló del tipo de refuerzo que necesita Chivas de cara a la próxima temporada. “El tema de refuerzos y si llega alguien, está en manos del consejo deportivo. Si vienen, no nos viene mal, el equipo necesita jugadores en posiciones clave, con variedad en ataque, opción de gol y no me cierro, si hay posibilidad, bienvenida”, comentó el entrenador del Rebaño Sagrado.