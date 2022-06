Chivas se encuentra plena pretemporada de cara a lo que se vivirá desde el primero de julio cuando inicie el Apertura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, Ricardo Cadena comienza a darle su impronta al Rebaño y en las últimas horas comentó que está contento con el equipo que tiene. De todas maneras, marcó que tipo de refuerzos se necesita de cara al próximo campeonato.

El equipo de Guadalajara esta obligado a levantar un trofeo en esta temporada debido a que su vecino, Atlas, acaba de lograr el bicampeonato y se consagró automáticamente como el el nuevo Campeón de Campeones. A su vez puede ser el primer equipo lograr ganar la Supercopa de la Liga MX. Por otro lado, para el el Rojiblanco pasaron seis años desde su último trofeo a nivel nacional, mientras que cinco desde que levantaron la Concachampions de 2018.

Debido a esto, Ricardo Cadena comienza a darle forma a su equipo que según él está conforme con la plantilla que tiene. “Para mí, tengo un plantel rico, tenemos la situación de los jugadores en recuperación. Son bajas importantes para el equipo y si nos llega alguna incorporación, viene bien y con los seleccionados tendremos equipos completos”, comentó el entrenado Rojiblanco según lo informado por ESPN.

De todas maneras, el timonel del Rebaño sabe que lo refuerzos son importantes, por lo que marcó que es lo que necesita. “El tema de refuerzos y si llega alguien, está en manos del consejo deportivo. Si vienen, no nos viene mal, el equipo necesita jugadores en posiciones clave, con variedad en ataque, opción de gol y no me cierro, si hay posibilidad, bienvenida”, expresó.

Por otro lado, uno de los regresos en el conjunto de Guadalajara es el de Gael Sandoval, quien regresó de su préstamo en Nueva Zelanda. “Gael está trabajando para ganar un espacio. Él ha hecho un esfuerzo grande, es el primer juego donde lo tengo para observar y vamos a ver en los partidos”, finalizó Ricardo Cadena.