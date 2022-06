Luego de su aventura en la A-League de Australia con el Wellington Phoenix, el volante extremo Gael Sandoval regresó a México para tratar de reincorporarse a la Liga MX y estuvo a prueba en le pretemporada de las Chivas del Guadalajara de cara al torneo Apertura 2022, pero no logró quedarse.

Gael Sandoval ya había tenido una etapa con las Chivas del Guadalajara que transcurrió entre el torneo Apertura 2017 y el Apertura 2019; su carta aún pertenece al club rojiblanco con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, pero no podrá completarlo en el Rebaño pues el director técnico Ricardo Cadena no lo aprobó.

Luego de haber hecho trabajo de pretemporada en Barra de Navidad, en Verde Valle y en la gira de partidos en Estados Unidos, Gael Sandoval sufrió la decepción al enterarse que no entraba en planes. "Tenía unas ganas, lo hablaba con amigos y les decía que vengo a quedarme. Ahora que me den la oportunidad, hablé con (Ricardo) Cadena, de si te demuestro, es para jugar. Traía una motivación espectacular. No necesitaba nada, no quería la fama o ser estrella en el equipo, no me importaba nada, me importaba quedarme, demostrarme en todo ese crecimiento", comentó el jugador.

Alexis Vega impidió que Gael Sandoval se quedara en Chivas?

En entrevista con TV Azteca, Gael Sandoval comentó que tal vez algunas frases que dijo cuando llegó a probarse a Chivas del Guadalajara marcaron su destino ya que lanzó un desafío a uno de sus compañeros; aunque no lo dijo abiertamente habría sido un reto a Alexis Vega, figura del equipo rojiblanco.

"Te aseguro que este torneo hasta la titularidad te la gano. Y si no te la gano, mínimo, y se lo dije a las personas de ahí, vengo a competir", le dijo Gael Sandoval a su compañero. "El único problema que te puedo ocasionar es que les caiga gordo a los que están en esa posición porque les estaré metiendo presión y voy a hacer que esos cabrones también le metan. ¿Quién va salir beneficiado? El equipo".