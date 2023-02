En las primeras cinco jornadas de lo que va del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el error más grave cometido por un portero fue el de Miguel el Wacho Jiménez en el partido entre las Chivas del Guadalajara y los Gallos Blancos del Querétaro correspondiente a la quinta jornada en el estadio Akron.

Si bien hay una toma de la televisión que pone en duda el gol del Querétaro a pesar de la falla de Miguel el Wacho Jiménez, el portero de las Chivas del Guadalajara ha sido muy criticado en las últimas horas por haber cometido ese error que casi le cuesta una derrota al equipo rojiblanco.

En su tercer torneo ya como portero titular de las Chivas del Guadalajara, luego de haber desplazado a Raúl Gudiño en el Clausura 2022, Miguel el Wacho Jiménez habría despertado dudas en el director técnico Veljko Paunovic quien podría darle oportunidad de atajar al arquero suplente José Rangel.

Ante las críticas que ha recibido Miguel el Wacho Jiménez por su error ante el Querétaro, el histórico Luis Michel, portero de las Chivas del Guadalajara, en tres etapas, comentó que "yo conozco a Wacho desde hace mucho tiempo, para mí es un gran arquero, es un arquero que se ha ido formando ahí desde infantiles, desde todas las fuerzas básicas y fue generando su oportunidad. Yo creo que ha demostrado a lo largo del tiempo que le ha tocado jugar".

Wacho Jiménez ha hecho bien las cosas: Luis Michel

Luis Michel, quien fuera campeón con las Chivas del Guadalajara en el torneo Apertura 2006 como portero suplente de Oswaldo Sánchez, comentó en entrevista para W Deportes que ha tenido contactacto con Miguel el Wacho Jiménez: "las veces que me lo he encontrado he platicado con él y platicamos de que él sabe la responsabilidad y del compromiso que primero es jugar de portero y después lo que es jugar en Chivas, sabiendo que un error se puede maximizar como le está pasando ahorita, pero creo que ha hecho bien las cosas, creo que se le ha dado esa posibilidad, salvo lo que diga la gente de Chivas yo creo que ha hecho bien las cosas".