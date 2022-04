No sea cosa que en Chivas de Guadalajara no necesiten buscar un nuevo entrenador. Este martes, producto del 2-1 ante Xolos de Tijuana, el equipo sumó su segunda victoria consecutiva desde que Ricardo Cadena asumió como director técnico interino en reemplazo de Marcelo Michel Leaño.

El triunfo llegó después de haberse encontrado en desventaja en el marcador en tan solo 12 minutos de juego, producto de un tanto de Hiram Mier. La remontada, entonces, fue posible gracias a los tantos de Ricardo Angulo y Pavel Pérez. Y los tres puntos, cuando todavía quedan cuatro partidos por disputarse de la decimocuarta fecha, dejaron al Rebaño en la séptima posición, olvidándose de penar por si habrá o no Liguilla.

No sea cosa que en Chivas de Guadalajara no necesiten buscar un nuevo entrenador, aunque el desfile de nombres ya se ha paseado por todas las opciones. Ricardo Cadena no tardó en hacer méritos para ganarse la confianza y ahora está buscando ganar el corazón de los aficionados, a quienes se refirió especialmente en rueda de prensa.

"Quieisera agradecer muy especialmente a la afición, que fue un factor fundamental en el resultado que tuvimos por el aliento y el impulso. La buena vibra que se sintió en la recta final y durante el partido quiero agradecerla. Quiero felicitarlos y decirles que el equipo se va a matar en la cancha. Los invitamos a que en el próximo compromiso puedan nuevamente hacer presencia y nosotros sacar lo mejor para darles otra victoria", señaló.

La directiva de Chivas maneja cuatro nombres para el cargo de entrenador

Sin contar con la inmejorable producción del equipo desde que Ricardo Cadena asumió como entrenador interino, la directiva de Chivas de Guadalajara venía manejándose con cuatro nombres como grandes candidatos al banquillo. Sin que Matías Almeyda, el más querido por la afición, fuese una de esas opciones, los nombres que se avanzaron en TUDN son los de Andrés Lillini, Nicolás Larcamón, Antonio Mohamed y Jaime Lozano.