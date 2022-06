Con el reto de terminar con el dominio que ha impuesto el Atlas en la ciudad de Guadalajara y en la Liga MX, a sus 52 años de edad, Ricardo Cadena, director técnico de las Chivas, buscará darle al club rojiblanco el título de liga que se le ha negado en los cinco años más recientes.

Las Chivas del Guadalajara tiene programado su debut en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX para el sábado 2 de julio en el estadio Akron contra Bravos de Juárez. A partir de ese momento Ricardo Cadena tendrá que demostrar que tiene los argumentos para dirigir al que consideró el equipo más importante de México.

Ricardo Cadena ambiciona dejar un legado en Chivas

Después del destacado salvamento que hizo con las Chivas del Guadalajara en el torneo Clausura 2022, el director técnico Ricardo Cadena se prepara para comenzar de cero en el Apertura 2022 y tratar de tener una larga y provechosa gestión al frente del Rebaño. "Al final lo que uno busca es ofrecerle a la institución los mejores resultados, me gustaría darle lo que manda y exige. No es cumplir por cumplir, demanda que haya títulos y se deje un legado y que el día de mañana la institución levante la mano y diga ‘estos son mis trofeos’, no es algo personal, quiero que darle a la institución lo que se merece”, declaró el entrenador para La Afición.

Raúl Gudiño podría llegar a la MLS

Luego de quedar desvinculado de las Chivas del Guadalajara, para el portero Raúl Gudiño se manejó la posibilidad de que llegara a los Pumas en sustitución de Alfredo Talavera, pero ahora todo apunta a que llegará a la MLS, de acuerdo por René Tovar, periodista de ESPN. "Estoy casi seguro que Raúl Gudiño cerrará con Atlanta United de la MLS. Sé que el exguardameta de las Chivas será el titular del equipo dirigido por Gonzalo Pineda. En cualquier momento se hará oficial el fichaje, si el Diablo no mete la cola", publicó el comunicador en Twitter.