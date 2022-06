Se acerca el momento de la verdad para Ricardo Cadena como director técnico de las Chivas del Guadalajara desde el comienzo del torneo Apertura 2022. Como exjugador del Rebaño y con el buen salvamento del equipo en el Clausura 2022 ha hablado con autoridad para exigir compromiso de sus jugadores.

Después de las incorporaciones del lateral Alan Mozo y del mediocampista Fernando Rubén el Oso González, no se ha registrado la llegada de más refuerzos, por el momento una de las expectativas de las Chivas del Guadalajara es negociar al mediocampista Javier Eduardo la Chofis López.

Ricardo Cadena pide respeto a la historia de Chivas

Desde el cierre del torneo Clausura 2022 y ahora a partir del Apertura 2022, Ricardo Cadena ha unido su nombre a la larga lista de entrenadores que han dirigido a las Chivas del Guadalajara a lo largo de 116 años, y desde su posición de director técnico pide a los futbolistas respeto a la historia y los valores del club. "Se debe respetar la playera, saber dignificar la profesión y la institución en la que están jugando. En ese sentido, no hay opción ni manera de no ser un tipo que no sienta y que no viva lo que significa Chivas, que no luche por alcanzar las metas y poner a la institución en la posición que merece, ese es mi reto y quiero cumplirlo. Primero el legado que nos dejan los históricos de esta institución, tenemos que conocerla, saber la historia, qué es lo que estamos defendiendo, a quién representamos, partiendo de ahí, nosotros como entrenadores de la institución debemos de enseñarlo y fomentarlo a los jugadores, no debe de haber un jugador en este plantel que no conozca la historia de la playera que defiende”, dijo el entrenador en entrevista para el diario Esto.

Chofis López es la moneda de cambio

La directiva de las Chivas del Guadalajara mantiene al mediocampista Javier Eduardo López como la moneda de cambio más atractiva en el mercado de pases para el torneo Apertura 2022. La Chofis es pretendido por Cruz Azul y se analiza a qué jugador pedir para una eventual transacción. Necaxa, que estaba interesado en el volante ofensivo, ya se retiró de la negociación cuando le pidieron al portero Luis Ángel Malagón para completar la negociación.