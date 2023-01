Luego de su derrota ante Cruz Azul en la Copa Sky, Chivas puso su foco en el inicio del Clausura 2023 de la Liga MX. El primer encuentro para el equipo de Veljko Paunovic será ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero.

Por otro lado, ayer martes 3 de enero, el Rebaño Sagrado hizo la presentación oficial de sus refuerzos de cara al próximo torneo. Por otra parte, Fernando Hierro habló en conferencia de prensa del mercado de pases del Rojiblanco y en el que dejó una dura advertencia para los equipos de la Liga MX.

Chivas presentó a sus refuerzos

Después de varios días, Chivas presentó oficialmente a Víctor Guzmán y Daniel Ríos como sus nuevos refuerzos para el Clausura 2023. “Es lo máximo ganar una copa y que mejor que ganarlo aquí, como esta institución. Lo dije una semana antes, aquí se viene a ganar títulos y si no es así, no somos jugadores para esta institución”, comentó el Pocho en conferencia de prensa.

Fernando Hierro habló del mercado de Chivas

A días de que comience el Clausura 2023, Fernando Hierro habló en la presentación de Víctor Guzmán y Daniel Ríos para marcar que Chivas cierra filas y que no serán el patrocinador de la Liga MX, dando a entender que no pagarán cifras exorbitantes por futbolistas. “La postura del club es clara, directa, entendemos que tenemos una plantilla competitiva. Creo que al final del cierre del mercado tenemos una plantilla de una buena mezcla de jugadores con experiencia, jóvenes, refuerzos”, comentó el directo deportivo. Y agregó: “Sabemos hasta donde podemos llegar, dónde queremos llegar, lo tenemos claro, para eso tenemos día a día con el presidente, con el consejo, con la situación económica, no podemos ser unos simples patrocinadores de la Liga MX”.