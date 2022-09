En el partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Club América derrotó 2-1 a su similar del Deportivo Guadalajara en una nueva edición del Clásico Nacional. En un Estadio Azteca totalmente colmado, Henry Martín y Alejandro Zendejas se encargaron de darle el triunfo a los Azulcremas; mientras que Chicote Calderón descontó y le puso suspenso al final del duelo.

Sin embargo, los dirigidos por Ricardo Cadena no lograron llevarse un empate del Coloso de Santa Úrsula y se fueron muy disconformes. Además del enojo por la derrota, también se quejaron del arbitraje de Adonai Escobedo González ya que consideran que no les convalidaron un gol que podría haber cambiado el rumbo del encuentro.

José Ramón Fernández, prestigioso periodista mexicano y reconocido antiamericanista, se expresó a través de sus redes sociales por esta polémica jugada y dejó en claro que Chivas fue perjudicado por la terna arbitral. Según su juicio, el cabezazo de Sergio Flores cruzó toda la línea de meta y la tremenda salvada de Guillermo Ochoa no tendría que haber sido válida.

"América gana por 2-1 el clásico a las Chivas. Un penal a los 4 minutos a favor de las Águilas cambia todo. No podía faltar la polémica; una pelota que aparentemente pasa la línea de gol se anula por el VAR, sólo el ojo de halcón lo sabría. Una gran parada de Ochoa. ¿Fue o no fue gol?", preguntó Joserra a sus seguidores.

Minutos más tarde, citó su propio tuit y comentó: "Le robaron un gol a las Chivas, definitivamente SÍ era gol. El partido debió terminar empatado a 2". De esta manera, opina muy similar a Ricardo Cadena, entrenador rojiblanco, quien apuntó contra el arbitraje por la no convalidación del tanto de Flores. "Ustedes (periodistas) juzguen las acciones. Hay una imagen muy clara circulando en las redes sociales. Yo la vi ahora y no sé por qué no la fueron a revisar", señaló.