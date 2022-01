Luego de haber recibido meses atrás el voto de confianza de la directiva para continuar como director técnico del Guadalajara en el torneo Clausura 2022, Marcelo Michel Leaño recibió una dura crítica desde Guatemala por parte de un exportero de las Chivas que lamentó que el actual pastor del Rebaño no tenga un pasado, aunque fuera mínimo, como futbolista.

En una entrevista con ESPN, Liborio Sánchez, quien fuera guardameta del Guadalajara en los torneos Bicentenario 2010 y Apertura 2012, expresó su decontento de ver a Michel Leaño como entrenador de las Chivas: “Sí fue molesto y se lo dije a mi esposa: mira nada más a este cabrón, que en su pinche vida ha pateado una pelota y ahora es el entrenador del club más importante de México".

Liborio Sánchez señaló que no es suficiente la preparación teórica que ha tenido Michel Leaño y consideró que la práctica del futbol es indispensable en el futbol profesional: "No va a ser lo mismo estar sentado y estar tomando clases, te puedes ir a Europa y puedes aprender de los mejores, pero no es lo mismo a que alguien te lo esté diciendo, a que tú lo vivas. Un cabrón que nunca ha pisado una cancha, que no sabe lo que es el sabor de una derrota o de una victoria, el meter un gol o atajar un penal, no puede hablar de huevos o de orgullo".

Acusa que Michel Leaño tiene palancas

A los 32 años de edad, Liborio Sánchez sigue su carrera en el futbol como arquero del Deportivo Xinabajul Huehue de Guatemala y desde allá señaló que Michel Leaño "tiene un apellido fuerte en Guadalajara y su primer trabajo fue ser el chofer de un entrenador... Lo que me sorprende es que habiendo tantos jugadores y exjugadores que fueron seleccionados, que pisaron muchas canchas y se han preparado por una oportunidad así, no se les ha dado, son las injusticias del futbol, es la palanca o es otro tipo de cosas".

Liborio Sánchez resaltó que "acá en Guatemala están Irving Rubirosa (Xelajú), Roberto Hernández que acaba de ser campeón (Malacateco), está también Raúl Arias (Achupa) y no se les ha dado la oportunidad de dirigir un equipo en México, ¿de qué se trata?, les endulzan el oído o les venden mucho humo".